Autobahn-Bau Dubiose Akteure im deutschen Straßenbau

Am 12. November 2013, ein Dreivierteljahr vor seinem Abgang, kam der prominente Konzernchef bei einer Telefonkonferenz gehörig ins Schwimmen. Auf Fragen der WirtschaftsWoche, warum Koch die verlustbringende Bilfinger-Straßenbausparte an eine unbekannte Neugründung namens Betam verkaufe und wer die drei branchenfremden Investoren hinter Betam seien, rettete sich der eigentlich eloquente Koch am Ende in ein haltloses Bekenntnis zu den Geschäftspartnern: „Die haben das Know-how, und sie haben das Geld.“