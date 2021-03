Autobahnreform Scheuer lässt Fragen der Grünen unbeantwortet

Der Anfang Januar umgesetzten Autobahnreform droht ein „Gesetzes- und Verfassungskonflikt“, warnen die Grünen im Bundestag. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) solle daher von einer Integration der Projektmanagementgesellschaft DEGES in die neue Autobahngesellschaft des Bundes absehen, fordert Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen, in einem Brief an den CSU-Politiker, der der WirtschaftsWoche vorliegt.