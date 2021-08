Autobauer im Wandel „Zukunftsfonds“ startklar: Bund unterstützt Autobranche mit einer Milliarde Euro

Umweltschützer richteten den Blick schon auf die künftige Regierung. Die Nachschärfung der nationalen Klimaziele erfordere eine faktische Halbierung der Treibhausgas-Emissionen im Verkehr in den nächsten neun Jahren, sagte der Verkehrsexperte des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Jens Hilgenberg. Greenpeace-Experte Tobias Austrup sagte, an einem schnellen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor und einer spürbaren Extrasteuer bei der Zulassung von Neuwagen mit hohem Schadstoffausstoß führe kein Weg vorbei. „Solch einschneidende Maßnahmen sind nicht im Ringelreigen mit der Autoindustrie zu treffen.“ Dieser „Autogipfel“ sollte daher der letzte gewesen sein.



