Autobauer: Nahles drängt auf Einhaltung der Zusagen für Opel

KoblenzSPD-Chefin Andrea Nahles hat sich am Tag der Arbeit für die „Freundinnen und Freunde“ beim angeschlagenen Autobauer Opel eingesetzt. „Ich fordere (den französischen Mutterkonzern) PSA auf, sich an die Zusagen zu halten“, sagte sie am Dienstag bei einer DGB-Kundgebung in Koblenz.