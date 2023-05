Autofreundlichere Innenstädte Mit der „Brötchentaste“ will die FDP Deutschlands Innenstädte retten

Auch bei den Sonntagsöffnungen müsse dringend etwas passieren, so Genth. Hier sei der Handel vielerorts in einer „absurden Situation“. Denn die aktuelle Gesetzeslage führe immer wieder dazu, dass bereits genehmigte Sonntagsöffnungen kurzfristig wieder von der Gewerkschaft weggeklagt werden. Die Händler bleiben dann auf den Kosten für Werbung und bereits verpflichtetes Personal sitzen. „Das muss dringend verlässlicher geregelt werden“, fordert Genth. Innenstädte könnten so insbesondere auch wieder bei jüngeren Menschen punkten.