Autogipfel Angela Merkel soll der Autobranche helfen – das Zauberwort: Abgaswerte

Das größte Problem mit den Emissionen haben nach wie vor die Marken mit großvolumigen Motoren wie Mercedes, BMW oder Porsche. Zu lösen ist die Aufgabenstellung der EU nur dann, wenn der Anteil der Elektroautos an der neu produzierten Fahrzeugflotte rasant in die Höhe schnellt. Dafür aber fehlt es an vielem – und genau darüber wollen die Chefs der Autokonzerne BMW, Daimler und VW sowie die CEOs der großen Zulieferer wie Schaeffler oder Continental am heutigen Dienstagsabend mit der Kanzlerin reden. Mit dabei sind auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).