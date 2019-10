Autokauf Kfz-Steuer steigt um 43 Prozent bei Neuzulassungen

Zwar sieht das nun von der Bundesregierung verabschiedete Klimaschutzprogramm 2030 eine weitere Verteuerung der Kfz-Steuer bei emissionsreichen Fahrzeugen vor, nämlich von 2021 an bei Erstzulassungen ab einem Ausstoß von 95 Gramm CO2 pro Kilometer zusätzlich zwei Euro je Gramm und ab 115 Gramm CO2 dann 3,50 Euro. Dennoch fordert der grüne Bundestagsabgeordnete Schmidt „weitere Progressionsstufen für Autos, die niemand auf deutschen Straßen braucht“. Auch wenn die Lenkungswirkung der Kfz-Steuer begrenzt sei, so Schmidt, käme dadurch wenigstens mehr Geld in die Staatskasse, um an anderer Stelle E-Autos und alternative Mobilitätskonzepte stärker zu fördern.