Baden-Württemberg Das grüne Denkmal wackelt

Zum Kreis der Nachfolger gehört ferner Andreas Schwarz. Dem 43-jährigen Wirtschaftsjuristen, der bereits seit 2016 die Landtagsfraktion in Stuttgart führt, wird inhaltliche Brillanz zugebilligt. Aber nicht wenige finden, dass es Schwarz an Charisma mangele. Die Tageszeitung „taz“, die der Ökopartei durchaus zugeneigt ist, bezeichnet ihn einmal als „grüne Büroklammer“.



Lesen Sie auch: Die innovativsten Mittelständler Deutschlands



Definitiv nicht mehr dabei im Kreis der Favoriten ist Boris Palmer. Lange galt der wortgewaltige Tübinger Oberbürgermeister als politischer Ziehsohn von Kretschmann. Aber mit seinen provokanten Äußerungen zu Migranten und zur Flüchtlingspolitik ist Palmer in grünen Kreisen nicht mehr vermittelbar. Auch Verkehrsminister Winfried Hermann zählt nicht mehr zur grünen Enkelgeneration. Mit 70 Jahren, so Hermann, sei er für die Nachfolge des Ministerpräsidenten einfach zu alt.