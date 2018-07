Baden-Württemberg: LKA braucht mehr Leute zur Aufarbeitung des Diesel-Skandals

Entspannung ist laut Lutz nicht in Sicht. Die Lage werde durch eine Pensionierungswelle noch verschärft. „Generell ist es nicht einfach, geeignetes Personal für die Nachbesetzung offener Stellen zu finden. In den eigenen Reihen besteht nur verhaltenes Interesse an der komplexen Materie Wirtschaftskriminalität und extern ist der Arbeitsmarkt ausgedünnt.“ Bis Frühjahr 2019 gehen 10 bis 15 Prozent der Polizeivollzugsbeamten aus der Abteilung von Lutz in Pension.