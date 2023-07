Baden-Württemberg Nach Flucht aus Syrien: Ryyan Alshebl wird Bürgermeister

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ryyan Alshebl (Grüne) kam als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland - nur wird er Bürgermeister von Ostelsheim. Bild: Bild: dpa

Seine Geschichte ging um die Welt: In einer feierlichen Gemeinderatssitzung soll Ryyan Alshebl (29) heute Abend offiziell zum Bürgermeister in Ostelsheim im Nordschwarzwald vereidigt werden. Vor acht Jahren floh er vor dem Krieg in Syrien, im April wählten ihn die Bürger in der 2500-Einwohner-Gemeinde mit einer absoluten Mehrheit von 55,41 Prozent der Stimmen zum neuen Rathauschef.