Baden-Württemberg Nach Flucht: Syrer Ryyan Alshebl als Bürgermeister vereidigt

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ryyan Alshebl (Grüne) kam als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland - nur wird er Bürgermeister von Ostelsheim. Bild: Bild: dpa

Seine Geschichte ging um die Welt: In einer feierlichen Gemeinderatssitzung ist Ryyan Alshebl (29) am Freitagabend offiziell zum Bürgermeister in Ostelsheim (Kreis Calw) vereidigt worden. Vor acht Jahren war er vor dem Krieg in Syrien geflohen - im April wählten ihn die Bürger in der schwäbischen 2500-Einwohner-Gemeinde mit einer absoluten Mehrheit von 55,41 Prozent der Stimmen zum neuen Rathauschef.