Baden-Württemberg Palmer mischt jetzt bei der Freien Wähler Vereinigung mit

04. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Boris Palmer war im Mai bei den Grünen ausgetreten. Bild: Bild: dpa

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer kandidiert für die Liste der Freien Wähler Vereinigung (FWV) im Wahlkreis Tübingen bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg am 9. Juni 2024. Das teilte Palmer in Tübingen mit.