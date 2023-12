Die Freie Wähler Vereinigung (FWV) habe nichts mit der Partei Freie Wähler zu tun, sagte Hölsch der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Die FWV sei schon in den 50-er Jahren entstanden. Nachdem sich die Bundesvereinigung Freie Wähler im Jahr 2010 konstituiert hatte, wollte die FWV den Namen „Freie Wähler” schützen lassen, weil es eine mögliche Verwechslungsgefahr als schädlich für sich befüchtete. Doch das Landgericht Nürnberg-Fürth entschied im Jahr 2010 dagegen. Danach durfte Bundesvereinigung der Freien Wähler auch in Zukunft den Begriff „Freie Wähler” für sich verwenden.