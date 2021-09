Baden-Württembergs Hinweisgeberportal Braucht Deutschland einen Steuer-„Pranger“?

Die Frage ist nun, was den Unterschied zwischen „verpfeifen“ per Telefon oder Brief und auf dem Online-Weg ausmacht. Ein Unterschied ist gewiss die Schnelligkeit und Bequemlichkeit, dass man einfach zum Handy oder Tablet greift und seinen Verdacht der Finanzbehörde mittteilt. Das senkt möglicherweise die Hemmschwelle, andere „anzuschwärzen“. Das wiederum könnte bedeuten, dass Anzeigen vorschnell, unbedacht, aus Ärger spontan abgeschickt und dadurch mehr Falschbehauptungen rausgehauen werden. Das könnte auch die Arbeit der Beamten erschweren, die dann mehr und qualitativ weniger gehaltvollen Verdachtsmeldungen nachgehen müssten. Vielleicht gibt es in anderen Ländern, die digital schon weiter sind als Deutschland, bereits Erfahrungen, die man sich in Deutschland genauer anschauen sollte. Und vielleicht gibt es noch jede Menge an Pros und Contras, die abzuwägen wären. Aber dann bitte sachlich und ohne Schaum vor dem Mund.



Sind Sie dafür oder dagegen, dass ein Steuerhinterziehungsverdacht auch online gemeldet werden darf?