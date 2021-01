Bär, Dreyer, Dröge Auf diese (Wirtschafts-)Politikerinnen sollten Sie 2021 achten

Felix Banaszak, 31, wurde vor einigen Monaten als Co-Chef der Grünen in NRW bestätigt. Jetzt soll im kommenden Herbst auch der Einzug in den Bundestag gelingen. In einem Jahr, in dem der Realo-Flügel an der Parteispitze die Grünen in nie da gewesener Stärke in eine Bundesregierung führen will, könnte auch Banaszak bekannter und einflussreicher werden: als prominenter Mahner des linken Parteiflügels, nicht allzu viele eigene Überzeugungen einer schwarz-grünen Koalitionsbildung zu opfern.