Baerbock beim Grünen-Parteitag Mittelschicht-Versteherin oder Radikalreformerin?

Die Parteispitze bekam alle wesentlichen Punkte ihres Wahlprogramms durch, das in die Mitte der Gesellschaft und auch in Richtung Wirtschaft zielt. Pragmatismus und Wählbarkeit waren der Maßstab bei den gewonnenen Abstimmungen – sei es zum Klimaschutz, zum Verbrennungsmotor oder Tempolimit, zum Ehegattensplitting, bei Hartz IV, Mindestlohn, zu Kryptowährungen oder zum Welthandel. Das Programm selbst erhielt am Ende sehr hohe 98 Prozent Zustimmung.



Große Einmütigkeit statt lebhafter Diskussionen prägte den Parteitag. Die Regie war straff, das digitale Format half bei diesem Anspruch. Die Kanzlerkandidatin wurde nur im Duo mit ihrem Co-Parteichef Robert Habeck gewählt. Das sollte ein gutes Ergebnis sichern – auch nach der Kritik der letzten Wochen an nachgereichten Nebeneinkünften und einem ungenauen Lebenslauf. Es sollte auch Einigkeit beschwören – und brachte fast sozialistische 98,5 Prozent an Zustimmung für Baerbock und Habeck. Hier lief alles glatt.