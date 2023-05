Baerbock in Katar Heikle Reise an den Golf

Baerbock will nun die Risse kitten zu dem Land, das an Firmen wie der Deutschen Bank, Hapag-Lloyd, Siemens und Volkswagen beteiligt ist. Habecks LNG-Deal ist zwar eingetütet, doch Deutschland will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Katar weiter vertiefen. Wie passt das zu Baerbocks wertegeleiteter Außenpolitik? Kommt für sie am Ende etwa doch zuerst der Markt – und dann die Moral?



Der Frage muss sich die Außenministerin während ihres gesamten Besuchs in der Golfregion stellen. In Saudi-Arabien und Katar gibt es erhebliche Menschenrechtsverletzungen, auch mit ihrer Idee von einer feministischen Außenpolitik können die Staaten hier nur sehr bedingt etwas anfangen.