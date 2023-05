Baerbock in Saudi-Arabien und Katar : „China hat am Golf die besseren Karten - und kommt nicht mit Moral im Gepäck“

Nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi wollte Joe Biden den saudischen Herrscher Mohammed bin Salman als Ausgestoßenen behandeln, doch nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sind viele westliche Staatschefs auf der Suche nach günstigem Öl doch wieder angereist, auch Kanzler Olaf Scholz. Gilt am Ende also doch: erst der Markt, dann die Moral?

Ja, offensichtlich – und Saudi-Arabien fühlt sich in seiner außenpolitischen Strategie umso mehr bestätigt. Dass sich der Westen wieder so intensiv bemüht, wird in Saudi-Arabien als Einknicken wahrgenommen. Das Land tritt wieder deutlich selbstbewusster auf, nicht nur in der Region, sondern auch auf der Weltbühne und lässt das seine Partner spüren.