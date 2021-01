BaFin-Chef Dieser Rücktritt ist ein Problem für Olaf Scholz

Dabei hat die Behörde bei Wirecard schlicht gepennt – und tut bis heute so, als hätte sie nichts ausrichten können. Wirecard sei doch ein Technologiekonzern gewesen, argumentieren die Aufseher.



Das ist gerade einmal die halbe Wahrheit: Über Wirecards Banktochter hätten Hufeld und Co. auch bei der Konzernmutter durchgreifen können, sie hätten es nur wollen müssen. Hinzu kommt, dass die BaFin nicht nur geschlafen hat, sie hat Wirecard sogar verteidigt. So zeigte die Behörde Journalisten der „Financial Times“ an, die den Skandal erst aufgedeckt hatten – ein hanebüchenes Vorgehen.