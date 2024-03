Bahn-Streik: Erst Schlichtung, dann Streik

Von all den Streiks bei Bus und Bahn bekomme ich kaum etwas mit. Ich wohne und arbeite am Ammersee. Auf den öffentlichen Nahverkehr kann hier ohnehin niemand setzen – selbst in Zeiten, in denen nicht gestreikt wird. Und doch empört es auch mich, dass Lokführer und Busfahrer, ebenso wie das Boden- und das Sicherheitspersonal am Flughafen, Piloten und nun auch noch die Flugbegleiter ihre Arbeit niederlegen – vorzugsweise nacheinander.