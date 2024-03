Bahn-Streik Für Claus Weselsky ist die 35-Stunden-Woche wie das letzte Gefecht

Deutschland im Frühjahr 2024 – ein Land probt die Entropie. Jenen Zustand also, in dem alle dynamische Energie aufgebraucht scheint, Entwicklungen und Prozesse in Unbeweglichkeit erstarren. Die Prognosen sind düster, die Haushaltslage mehr als angespannt, die internationalen Rahmenbedingungen perspektivisch desaströs. Und in eben dieser herausfordernden Lage leistet sich diese Gesellschaft auch noch etwas, was selbst in besseren Zeiten meist überflüssig, immer aber teuer und schädlich ist: Langwierige Arbeitskämpfe.