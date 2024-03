Normalerweise hält sich die Politik aus den Tarifkonflikten zurück. Nun gab es erste Forderungen an Verkehrsminister Volker Wissing, dass er einschreiten soll. Was kann die Politik denn erreichen?

Die Politik kann nur an die GDL und die Bahn appellieren – und Appelle sind in der Regel wirkungslos. Der nächste Schritt wäre zu drohen. Die Bundesregierung könnte zum Beispiel damit drohen, über ein Arbeitskampfrecht in der Daseinsvorsorge nachzudenken oder über obligatorische Schlichtungsmechanismen. Allein eine öffentliche Debatte sollte von den Gewerkschaften als Warnsignal interpretiert werden.