Bahn- und Lufthansa-Streik „Die GDL überstrapaziert ihr Recht auf Streik“

Das akzeptieren die Gewerkschaften anscheinend nicht mehr.

Die Gewerkschaften führen derzeit eine Nachschlagdebatte. Das Problem dabei ist, dass wir uns in einer Rezession befinden und die krisenbedingten Wohlfahrtsverluste noch nicht aufgeholt haben. Die Arbeitnehmer müssen derzeit einfach akzeptieren, dass sie ihren Teil des Wohlstandverlustes mittragen müssen. Das müsste auch die Gewerkschaften viel stärker berücksichtigen. Das tun sie aber nicht.

Also sind die Forderungen der Gewerkschaften zu harsch?

Die Forderungen passen nicht zur wirtschaftlichen Lage. Die Gewerkschaften wollen mit Streiks hohe Reallohnsteigerungen durchsetzen und so eine Umverteilung zu Lasten des Unternehmenssektors erzwingen. In der Gegenüberstellung zur aktuell niedrigeren Inflationsrate sind die hohen Lohnforderungen überzogen. Außerdem läuft die Lohnpolitik Gefahr, in Konflikt mit dem Stabilitätsziel der Europäischen Zentralbank zu geraten.