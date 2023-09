Bahn Zugausfälle nach Bränden - Ermittler: Politisches Motiv

08. September 2023 | Quelle: dpa

Zahlreiche Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin waren wegen Bränden an Kabelschächten ausgefallen. Bild: Bild: dpa

Nach dem Ausfall zahlreicher Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin wegen Bränden an Kabelschächten gehen die Ermittler von einem politischen Motiv aus. Das teilte die Polizei am Freitag in Hamburg mit. An drei Orten an Bahnstrecken hatten in der Nacht zu Freitag in der Hansestadt Kabelschächte gebrannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Brände wurden zwischen 2.30 Uhr und 3.40 Uhr entdeckt. Man gehe von vorsätzlichen Brandlegungen aus, hieß es.