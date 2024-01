Bahnstreik „Wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung auch für die Bundesbeamten“

...und da stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wäre es nicht sinnvoller, ein Schlichtungsverfahren einzuleiten, anstatt den Bahnverkehr in Deutschland lahmzulegen?

Eine Schlichtung oder zumindest eine Mediation ist bei verfahrenen Tarifrunden immer eine Option. Da es aber zwischen Bahn und GDL kein formales Schlichtungsabkommen gibt, müssten sich die beiden Beteiligten in dieser Frage zusammenraufen. Aktuell ist es für eine Schlichtung definitiv zu früh. Die Erfahrung zeigt, dass der Bahnvorstand sich nicht wirklich bewegt, bevor es nicht einmal richtig gescheppert hat. Klar ist allerdings auch: Am Ende muss ein Kompromiss stehen, mit dem beide Seiten leben können.