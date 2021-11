Neben unzähligen globalen Aktionen, bei denen mal die einen oder die anderen dabei sind, braucht es jetzt die Fokussierung auf ein zentrales Projekt. Und das muss der globale Emissionshandel sein. In Europa und ansatzweise in China gibt es ihn bereits, andere Nationen müssen ihn installieren und dann gemeinsam in ein globales System überführen. Manche Großemittenten wie etwa Indien lassen sich vielleicht mit Kompensationszahlungen überreden. Denn „eine globale CO2-Bepreisung ist ein marktgerechtes und sehr effizientes Instrument“, wirbt die Nochkanzlerin Angela Merkel zu Recht – und vergisst nur eines zu sagen: Ohne Lösung der sozialen Frage gibt es keine Klimalösung. Die gewollte Preiserhöhung bei fossilen Energieträgern trifft Schlechtverdiener überproportional. Es droht eine Internationale der Gelbwesten. Frankreichs Präsident weiß das nur zu gut. 2018 führte eine Ökosteuer auf Benzin zu Protesten. Nun verschenkt Macron verzweifelt 100-Euro-Scheine im Land.



