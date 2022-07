Balzli direkt: Ambitionslosigkeit ist kein Geschäftsmodell

Der Bahn-Chef leidet übrigens an der ganzen Situation „wie ein Hund“ – und kassiert eine Lohnerhöhung. Womit wir beim Konsens zu den Ursachen wären: In einer zunehmend ungerechten Welt provozieren neoliberale Kaputtsparer den Systemkollaps und bereichern sich auf Kosten der Allgemeinheit. Was wie Satire klingt, zieht sich als Narrativ durch den gesellschaftlichen Diskurs, der laut den spendablen Umverteilungsstaat fordert.