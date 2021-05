Das neue Papamobil heißt Tesla. Technologiepapst Elon Musk rollte damit diese Woche zum Ableger seines Imperiums in Grünheide. Allerdings läuft es dort nicht so, wie er will. Das Projekt geht langsam voran. Bislang gibt es nur vorläufige Genehmigungen. Dass er noch dieses Jahr den ersten Tesla made in Germany baut, bezweifeln so manche. Musk kennt die Schuldigen bereits. Es ist die deutsche Bürokratie. „Ich finde, es dürfte etwas weniger Bürokratie sein. Das wäre besser“, beklagte er sich öffentlich, „Vorschriften sind unsterblich. Je länger eine Gesellschaft besteht, desto mehr Vorschriften sammeln sich an.“