Balzli direkt: Boris Johnson und RWE retten die Autoindustrie

Tatsächlich ist die Insel auch für deutsche Hersteller ein wichtiger Produktionsstandort und Absatzmarkt. Der neue „Bum Bum Boris“ kommt für sie in einem ungünstigen Zeitpunkt – aber vielleicht auch nicht. Denn er erhöht den Handlungsdruck in Deutschlands wichtigster Industrie: VW, Daimler, BMW und Co. sowie ihre Zulieferer stehen vor der größten Zäsur ihrer Geschichte. Begleitet von einer Konjunkturflaute zerlegt die CO2-neutrale Mobilitätsrevolution sukzessive das Geschäftsmodell des Verbrenners. Die Branchengrößen stutzen ihre Gewinnaussichten. Über manchen Betrieben kreisen Insolvenzverwalter und Sanierungsberater wie Geier.