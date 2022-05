Balzli direkt: Christian Lindner wirkt wie ein netter Opel-Fahrer

Die große Hoffnung auf ein Korrektiv stirbt gerade in Raten. Freiheitsliebende Menschen erkennen ihre FDP kaum noch wieder. Dabei wirkte der Plan doch ganz verlockend. Die einst so harmonischen Ampel-Selfiesten wollten eine sozial-ökologische Marktwirtschaft auf die Beine stellen – und die FDP sollte dafür sorgen, dass am Ende nicht nur öko und sozial übrig bleibt.