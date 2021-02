Geändert hat die Kritik wenig. Selbst Rücktrittsforderungen prallen an seinen beachtlichen Nehmerqualitäten ab. Er managt die Energiewende beinahe in die Sackgasse und sucht monatelang vergeblich einen Staatssekretär. Doch nichts geschieht. Er treibt mit seinem Konzept der europäischen Champions, die er mit Staatshilfe formen wollte, fast den ganzen deutschen Mittelstand auf die Barrikaden. Wieder geschieht nichts. Denn eine Person will von alledem nichts hören. Bundeskanzlerin Angela Merkel belässt ihn im Amt – und mit ihm die Zweifel an der Wirtschaftskompetenz der CDU.