Balzli direkt: Corona und das Prinzip Zahnpasta

Doch der Preis für die Wochen im Zwangscocooning dürfte hoch sein, vielleicht höher als heute vorhersehbar. Nie zuvor wurden so viele finanzielle Tabus gebrochen wie in diesen Zeiten. Die sparsame schwäbische Hausfrau ist das prominenteste Opfer von Corona – und keiner trauert. Zu viele hielten schon vor der Krise nichts von ihr, der Rest schweigt gerade. Denn selbstverständlich darf die Bundesregierung in einer solchen Ausnahmesituation nicht kleckern, sondern muss klotzen. Da sind sich alle einig. Psychologie ist in dieser Lage alles. Die Menschen sollen spüren, dass der Staat sie nicht im Stich lässt, dass er schnell und unkompliziert hilft.