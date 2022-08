Balzli direkt: Cum-ex steht für alles, was im Staat schiefläuft

Wie fotogen ist der Kanzler? Olaf Scholz testet es aus, inspiriert von den Instagram-Helden im grünen Lager. Im Turbinen-Gate rund um Nord Stream 1 steigt er vor Ort bei Siemens Energy in Putins Propagandaschlacht ein. Wenige Tage später sieht ihn das Volk an der Wasserstofftanke, bei der Fußballnationalelf der Frauen – und am Hauptsitz von Heizungsikone Viessmann. Dort geht’s um Klimaschutz, Wärmepumpen und den Kanzler, der sich an vorderster Front um die Fragen der Zeit kümmert, so die Botschaft.