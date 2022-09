Balzli direkt: Das eigennützige Gefasel vom sozialen Aufstand

Wie bitte? Volksaufstände? Dass diese Formulierung „vielleicht etwas überspitzt“ gewesen sei, räumt sie später selber ein. Doch da ist die Zahnpasta schon aus der Tube. Das Gespenst von der drohenden Anarchie spukt seither durch die Republik. In düsteren Farben werden ein teuflisch „heißer Herbst“, ein „Wut-Winter“ oder gleich „soziale Unruhen“ an die Wand gemalt. Sehr breite und sehr großzügige Entlastungen auf Kosten des Staates müssen her, um das Abgleiten des Landes in das totale, durch Rechtsextreme provozierte Chaos zu verhindern, lautet der scheinbar logische Schluss.