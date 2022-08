Balzli direkt: Das fatale Taktieren des Wirtschaftsministers

Scheinbar Tag und Nacht kümmert er sich fortan um den Energienachschub für die deutsche Industrie. Er lehnt zusammen mit Scholz vernünftigerweise ein Embargo für russisches Gas ab, obwohl der Druck der moralisch Unfehlbaren enorm ist. Selbst Exbundespräsident und Pfarrer a. D. Joachim Gauck will „Frieren für die Freiheit“, egal, ob dabei die Wirtschaft gleich mit einfriert und seine Schäfchen arbeitslos dastehen. Realo Habeck will das nicht. Er sieht auch ein, dass kurzfristig kein Weg an fragwürdigen Scheichs und dem Bau von LNG-Terminals vorbeiführt. Seine Basis kocht und manche klagen sogar. Dass Deutschlands oberster Klimaschützer jetzt auch Kohlekraftwerke länger laufen lässt, wirkt beinahe surreal.