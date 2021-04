Nicht die Innovationslust sorgt hierzulande für den Sprung nach vorne, sondern zu oft nur der maximale Leidensdruck. Der Geist der Besitzstandswahrung und Bedenkenträgerei durchdringt Arbeitsmarkt, Staatswesen oder verkrustete Konzernstrukturen – mit dem Effekt, dass die kreative Zerstörung hinausgeschoben oder gleich verhindert wird. Der Fokus liegt auf dem Verlustrisiko und nicht der Gewinnchance.



Die Reaktionsgeschwindigkeit im Rennen um die zukunftsfähigste Nation sinkt so auf die Stufe der Zeitlupe. Am Ende dürften sich zu viele Menschen als Frösche in einem Kochtopf wiederfinden, der langsam erhitzt wird. Nur wenige könnten noch davonkommen. Der Rest verharrt im geliebten Status quo – bis ihn die Disruption verbrüht.