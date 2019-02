 Balzli direkt: Der Scholz-Plan: So überraschend wie Dinner for One

So viel Harmonie war selten. Kaum hat die SPD ihr neues Sozialstaatskonzept abgesegnet, liegen sich alle in den Armen. So als könnte die Titanic einfach aufhören zu sinken, glauben nun die geschundenen Sozialdemokraten, das Blitzrezept gegen den Untergang ihrer Partei gefunden zu haben. Die Überwindung des Hartz-IV-Traumas soll der Volkspartei wieder zu alter Größe verhelfen. Von Koalitionsbruch und Neuwahlen redet offiziell allerdings noch keiner. So sicher ist man sich seiner Sache dann doch nicht.