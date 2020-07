Die alte Leichtigkeit des Sommerlochs scheint vorbei. Die wohlige Entspannung mit Nichtgeschichten über Nichtereignisse gibt es nicht mehr. Nein, dieser Sommer ist wirklich anders. Und so geben sich die Deutschen zu allem Überfluss im Urlaub an der Nord-, Ost- oder am Bodensee auch noch einer handfesten Sommerillusion hin. Das klingt nur leicht, wiegt in Wahrheit aber ziemlich schwer.