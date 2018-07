Es brauchte ausgerechnet Fox News, um die Ehre der USA zu retten. Trumps Lieblingssender hielt in einem Interview Putin die Anklageschrift von US-Sonderermittler Robert Mueller unter die Nase. Darin werden zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter beschuldigt, sich in die Demokratenzentrale gehackt zu haben. Putin reagierte sichtlich genervt. Kurz darauf fiel Trump um und zweifelte plötzlich nicht mehr an seinen Ermittlungsbehörden. Er habe sich bloß versprochen.