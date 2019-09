Balzli direkt: Der SUV ist der neue Neoliberalismus

Das Timing des Protests ist kein Zufall. In diesen Tagen will Deutschlands wichtigste Industrie ihre Wiederauferstehung feiern, will zeigen, dass sie nicht nur manipulierte CO2-Schleudern, sondern auch E-Autos bauen kann. Elon Musk spottet bereits über den neuen Tesla-Jäger von Porsche – und zeigt damit, dass er die Deutschen wieder wahr und ernst nimmt. Unzählige Male wurden die teutonischen Dieseldinos in den letzten Jahren totgesagt. Jetzt keimt wieder Hoffnung – auch auf zukunftssichere Jobs und Exporte.