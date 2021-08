So viel Häme war selten. Pekings Parteikader amüsieren sich gerade prächtig über die Performance des Systemgegners. Der erbärmliche Kabul-Exit der USA und ihrer Alliierten liefert der Propagandaabteilung eine Steilvorlage. „Chinesische Internetnutzer machen Witze darüber, dass die Machtübergabe in Afghanistan sogar noch reibungsloser vonstatten geht als die Übergabe der Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten“, schrieb etwa der Chefredakteur der Parteizeitung „Global Times“ auf Twitter. Sein Blatt nannte den Triumph der Taliban „ die klarste Demonstration der amerikanischen Kraftlosigkeit“. Das Land sei nicht mehr als ein „Papiertiger“.