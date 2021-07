Man hätte es schon früh sehen können. Das Narrativ von der perfekt vorbereiteten, faktensicheren Annalena Baerbock war von Anfang an eine gewagte Überhöhung. Die Kanzlerkandidatin kollidierte gerne mal mit der Wahrheit – nicht erst mit ihrem Lebenslauf oder dem Ich-muss-auch-ein-Buch-geschrieben-haben-Buch. Schon vorher sortierte sie die Welt in falsche Schubladen ein. In einer Bundestagsdebatte im vergangenen Mai redete sie etwa über entschlossenes politisches Handeln in Umbruchzeiten. In den Sechzigerjahren hätten die Sozialdemokraten die soziale Marktwirtschaft auf den Weg gebracht, sagte Baerbock. CDU-Mann Ludwig Erhard drehte im Grab gleich durch.