Balzli direkt: Deutschland deckelt sich zu Tode

Vielleicht soll das Ganze ja auch eine Verneigung vor der Ostalgie sein, die 30 Jahre nach dem Mauerfall selbst manchen Politiker ergreift. Aber in erster Linie ist es seit geraumer Zeit einer der härtesten Eingriffe in einen Markt – inklusive garantiertem Scheitern. Investoren für die dringend benötigten Neubauwohnungen werden abgeschreckt, die Sanierungen für den Altbestand aufgeschoben. So manche Weltstadt musste diese bittere Erfahrung schon machen. Der Berliner Senat erhält hingegen bundesweit Applaus dafür. Nicht nur die SPD will die Maßnahme am liebsten gleich zur nationalen Lösung ausrufen.