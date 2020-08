Es ist ein erschreckend realitätsfernes und zugleich statisches Konzept, das die Erfolgsgeschichte Deutschlands als unkaputtbar einpreist – wie so oft in wirtschaftsfernen Kreisen. Die Abschaffer des Leistungsdenkens beschaffen sich die Mittel bei den Leistungsdenkern. Doch warum sollten das die Leistungsträger hinnehmen? Eben. Sie flüchten entweder ins Ausland oder geben ihr Leistungsdenken auch auf. Das geht so lange, bis niemand mehr etwas verdient, schon gar nicht im Schlaf. Denn Verzicht ist keine Lösung, auch wenn das romantische Kapitalismusgegner seit Corona noch lauter behaupten.



So simpel und so weit wird es nicht kommen. Aber es ist schockierend, wie viele Menschen denken, dass es so simpel und so weit kommen sollte. Denn Geld wächst nicht auf, sondern höchstens dank Bäumen – aber nur im Rahmen einer marktwirtschaftlich orientierten Leistungsgesellschaft, die Klimaschutz als nächsten Wachstumsmotor begreift. Texte über diese Technologien laufen zum Glück auch immer.



Mehr zum Thema

