Kuscheln und Selfies waren gestern. Heute sind wieder Machtfragen angesagt. Wenn es um die Verteilung der wichtigsten Ministerien in der künftigen Regierung geht, ziehen die Spieler im Ampelpoker alle Register. Da wird auch mal direkt auf Mann respektive Christian Lindner gespielt, wenn Grünen-Chefin Annalena Baerbock in der Talkshow für Robert Habeck als Finanzminister wirbt. Und weil der seine Wissenslücken bei der Pendlerpauschale bitter bereut, büffelt er nun für den Traumjob wie auf eine Sowi-Klausur – mit „vertiefter Lektüre, intensiven Diskussionen mit Ökonomen und programmatischer Arbeit“, verriet er der „FAS“. Trotzdem dürfte am Ende der FDP-Chef das Rennen machen.