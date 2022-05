Balzli direkt: Die Ampel steckt in der Loch-Ness-Falle

Verglichen mit seinem Nachfolger, wirkt Jens Spahn entspannt. Während der daueralarmierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach an der Coronafront Niederlagen in Serie einstecken muss, übt sich Spahn in der Disziplin Angriff. In der CDU-Fraktion ist er der Neue für Wirtschaft, Klima, Energie und Mittelstand. Er soll dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigen, was eine Opposition so kann.