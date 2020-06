Der Wirtschaftsweise Lars Feld machte vor wenigen Tagen schon mal den Anfang, als er forderte, die geplante Erhöhung des Mindestlohns auszusetzen. Mindestens dasselbe muss aber auch für die Tariflöhne in verschiedenen Branchen gelten. Allen voran kämpft das verarbeitende Gewerbe im internationalen Vergleich mit einem Handicap. „Bereits im Jahr 2019 brach in Deutschland die Nachfrage deutlich ein“, schrieb vor Kurzem das Kölner IW, was bei annähernd konstanter Beschäftigung und leicht steigenden Gehältern am Ende in einer Erhöhung der Lohnstückkosten von über sechs Prozent resultierte. Gegenüber dem Euro-Raum und den USA verlor man weiter an Terrain.