Balzli direkt: Die Mär vom begehrten deutschen Pass

Die Boomer bringen die Ampel in Zugzwang. Schritt für Schritt verabschiedet sich diese Generation in den Ruhestand und hinterlässt auf dem Arbeitsmarkt eine riesige Fachkräftelücke. Jetzt gilt es, das ‧inländische Potenzial auszunutzen. 75 Prozent der Frauen arbeiten, aber oft nur in Teilzeit. Ältere, Arbeitslose und junge Menschen mit Migrationshintergrund müssen mehr Chancen bekommen.