Balzli direkt: Die Mär vom Lockdown light

Doch das geht in der Pandemiepanik leider unter. Selbst wenn die Lobby einst wegen einer unappetitlichen Mehrwertsteuergeschichte rund um die FDP mächtig wirkte, so ist sie es in Tat und Wahrheit nicht. Im Gegensatz zu Konzernen aus anderen Branchen ist die Szene zu atomisiert, der Verband schwach, und selbst der Bruder der Bundesforschungsministerin Anja Karliczek kann nur in seinem leeren Hotel leiden und auf bessere Zeiten hoffen. „Sie retten die Banken, sie retten die Versicherungen, sie retten die Autoindustrie. Aber der Tourismus ist ihnen scheißegal“, regte sich Olaf Kerssen noch im Frühling auf.