Balzli direkt: Die Nation braucht Macher statt Mauschler

Das ist gut so. Bundestagsabgeordnete sind zumindest in der Theorie ihren Wählern am nächsten und nicht sich selbst. Doch ein großes Missverständnis fällt in der aktuellen Aufregung unter den Tisch. Denn nicht alle, die wissen, wie man viel Geld verdient, sind schlecht für die Politik. Das gilt nur für diejenigen, in deren Bilanz das politische Mandat als einziger Aktivposten steht. Es sind solch simple Bundestagsabgeordnete wie Georg Nüßlein und Nikolas Löbel, die in Pandemiezeiten ihre Stellung als Volksvertreter missbrauchen. Krisengewinner halt.